Afyonkarahisar'da elektrikli motorlu bisiklet devrildi, 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde elektrikli motorlu bisikletin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde elektrikli motorlu bisikletin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Ş.Ö. (44) idaresindeki 03 AGK 028 plakalı elektrikli motorlu bisiklet, Akharım beldesi Baraj Yolu Mevkisinde araziye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile S.Y. (34), A.Ö. (42), N.Y. (9), E.Y. (4), E.Y. (3) ve M.Ö. (6) Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.