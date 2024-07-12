İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da konuştu:

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, özel okullarla ilgili çalışmalarının olduğunu belirterek, yeni yasama yılında konuyla ilgili kanun teklifini gündeme getireceklerini söyledi.

Dervişoğlu, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine Belediyesi'nde Başkan Aykut Okumuş'u makamında ziyaret etti.

Burada konuşan Dervişoğlu, gittikleri her yerde vatandaşların ilgisini, sevgisini gördüklerini belirtti.

Her yerde büyük sıkıntıların olduğunu kaydeden Dervişoğlu, "Türkiye'nin yakıcı sorunları var, çözmek zorunda olduğumuz çok büyük problemleri var. Bu problemlerin kaynağı, sebebi belli. Bu problemlerin müsebbiplerini halka şikayet etmemize gerek kalmıyor. Nereye gittiysek bu yakıcı sorunları kimler yarattıysa onları bize şikayet ediyorlar." dedi.