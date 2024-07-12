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        Afyonkarahisar'da bir kişi aracında ölü bulundu

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir kişi aracında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 22:44 Güncelleme: 12.07.2024 - 22:49
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        Afyonkarahisar'da bir kişi aracında ölü bulundu
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir kişi aracında ölü bulundu.

        Şirinevler Mahallesi Güneş Sokak'ta park halindeki 34 CZR 773 plakalı hafif ticari araçta bir kişinin hareketsiz olduğunu gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, direksiyon başındaki Ahmet B'nin (43) öldüğünü belirledi.

        Ahmet B'nin cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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