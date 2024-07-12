Afyonkarahisar'da bir kişi aracında ölü bulundu

Şirinevler Mahallesi Güneş Sokak'ta park halindeki 34 CZR 773 plakalı hafif ticari araçta bir kişinin hareketsiz olduğunu gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.