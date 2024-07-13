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        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 11:43 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:43
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        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        N.K. idaresindeki 34 HKL 325 plakalı otomobil, Başkonak köyü yakınlarında takla atarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araçta yolcu olarak bulunan G.Ö. (44) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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