Afyonkarahisar'da "Vişne ve Eber Sarısı" festivali başladı

Festivalde sahne alan sanatçılara plaket ve çiçek takdim eden Çay Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, 9 yıl aradan sonra tekrar Vişne ve Eber Sarısı festivalini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde belediye tarafından "Vişne ve Eber Sarısı" festivali başladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.