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        Afyonkarahisar'da su kanalına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki su kanalına düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 16:47 Güncelleme: 13.07.2024 - 16:47
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        Afyonkarahisar'da su kanalına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki su kanalına düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        S.A. idaresindeki 06 FT 7041 plakalı otomobil, Camili köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan S.E, M.E. ve B.A.E. Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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