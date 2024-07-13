İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da konuştu:

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'nin Suriye ile ilişkileri konusunda, "Türkiye ve Suriye birbirine ön şart koşmadan Türkiye'de yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması bakımından geçmişin muhasebesini yapmalı ama yarını düşünerek hareket etmelidir." dedi.

Dervişoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'yı ziyaret etti, hatıra defterini imzaladı.

Daha sonra Dervişoğlu, Uzun Çarşı'yı gezerek vatandaşları selamladı.

Dervişoğlu, ardından, Çay Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu'nu ziyaret etti. Bir basın mensubunun Türkiye-Suriye ilişkileriyle ilgili sorusu üzerine Dervişoğlu, "2011'den sonra köprülerin altından çok sular aktı. Suriye'nin kuzeyinde emperyal güçlerin müdahalesi ile başka başka yapılar oluşturuldu. Sınır bölgemizin dengesi bozuldu. Türkiye ve Suriye birbirine ön şart koşmadan Türkiye'de yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması bakımından geçmişin muhasebesini yapmalı ama yarını düşünerek hareket etmelidir." diye konuştu.