Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da jandarmadan kaçan şüphelinin aracında sikke ve define arama malzemeleri ele geçirildi

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekiplerinden kaçan şüphelinin aracında tarihi eser niteliğindeki sikke ve define arama malzemeleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 16:14 Güncelleme: 14.07.2024 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da jandarmadan kaçan şüphelinin aracında sikke ve define arama malzemeleri ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekiplerinden kaçan şüphelinin aracında tarihi eser niteliğindeki sikke ve define arama malzemeleri ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özburun belde kırsalında devriye görevi sırasında bir şüphelinin devriye aracını fark ettikten sonra kaçtığı ve şüpheli hareketler sergilediğinin görülmesi üzerine, kaçan kişi yapılan takip sonucu yakalandı.

        Şüpheli M.Ö'nün üzerinde ve yanında taşıdığı çantada, arama yapıldı.

        Yapılan aramada, bir el dedektörü, bir şarj cihazı, bir fener, bir çapa, bir kulaklık ve bir sikke ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Silivri'de otluk alanda yangın! Evlere de sıçradı
        Silivri'de otluk alanda yangın! Evlere de sıçradı
        KPSS'den çıktı, başına yorgun mermi isabet etti!
        KPSS'den çıktı, başına yorgun mermi isabet etti!
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında 29 gözaltı kararı
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında 29 gözaltı kararı
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Heyelanda sürüklenen araçtaki bebek aranıyor!
        Heyelanda sürüklenen araçtaki bebek aranıyor!
        Komşusunu, kapısını tekmeleyip tehdit etti: "Sizi delik deşik edeceğim"
        Komşusunu, kapısını tekmeleyip tehdit etti: "Sizi delik deşik edeceğim"
        Bacanağı, polislerin yanına sürünce Hatice öğretmeni öldürdü!
        Bacanağı, polislerin yanına sürünce Hatice öğretmeni öldürdü!
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        "Kara Duvar"da son durum!
        "Kara Duvar"da son durum!
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Final günü geldi çattı!
        Final günü geldi çattı!
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Güzelliği sonu oldu
        Güzelliği sonu oldu
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!

        Benzer Haberler

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da konuştu:
        Dervişoğlu: Bize ömür ve misyon biçenler iyi bilsinler (2)
        Dervişoğlu: Bize ömür ve misyon biçenler iyi bilsinler (2)
        Afyonkarahisar'da su kanalına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da su kanalına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da "3. Baba-Çocuk Kampı" başladı
        Afyonkarahisar'da "3. Baba-Çocuk Kampı" başladı
        Afyonkarahisar'da "Vişne ve Eber Sarısı" festivali başladı
        Afyonkarahisar'da "Vişne ve Eber Sarısı" festivali başladı
        Dervişoğlu: Bize ömür ve misyon biçenler iyi bilsinler
        Dervişoğlu: Bize ömür ve misyon biçenler iyi bilsinler