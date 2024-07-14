Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 18:07 Güncelleme: 14.07.2024 - 18:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'dan bir araçla kente uyuşturucu madde sevk edileceği yönünde aldığı bilgiye ilişkin çalışma başlattı.

        Jandarma ekipleri, tespit edilen aracı Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzerinde durdurdu.

        Yapılan aramada, bir miktar peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

        Araçtaki şüpheliler, Ö.Ş.O, O.K. ve M.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        İzmir'deki elektrik akımı faciası: Bilirkişi ön raporunda ihmaller zinciri
        İzmir'deki elektrik akımı faciası: Bilirkişi ön raporunda ihmaller zinciri
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        Silivri'de otluk alanda yangın! Evlere de sıçradı
        Silivri'de otluk alanda yangın! Evlere de sıçradı
        Van Gölü'nde facia! Can kayıpları var
        Van Gölü'nde facia! Can kayıpları var
        Âşıklar Wimbledon finalinde
        Âşıklar Wimbledon finalinde
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        Komşusunu, kapısını tekmeleyip tehdit etti: "Sizi delik deşik edeceğim"
        Komşusunu, kapısını tekmeleyip tehdit etti: "Sizi delik deşik edeceğim"
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        "Kara Duvar"da son durum!
        "Kara Duvar"da son durum!
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Final günü geldi çattı!
        Final günü geldi çattı!
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!

        Benzer Haberler

        Dervişoğlu: Milletine yabancılaşan partiler çare üretemez
        Dervişoğlu: Milletine yabancılaşan partiler çare üretemez
        Afyonkarahisar'da jandarmadan kaçan şüphelinin aracında sikke ve define ara...
        Afyonkarahisar'da jandarmadan kaçan şüphelinin aracında sikke ve define ara...
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da konuştu:
        Dervişoğlu: Bize ömür ve misyon biçenler iyi bilsinler (2)
        Dervişoğlu: Bize ömür ve misyon biçenler iyi bilsinler (2)
        Afyonkarahisar'da su kanalına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da su kanalına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da "3. Baba-Çocuk Kampı" başladı
        Afyonkarahisar'da "3. Baba-Çocuk Kampı" başladı