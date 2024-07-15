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        Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri

        Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 12:27 Güncelleme: 15.07.2024 - 12:27
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        Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri
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        Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Afyonkarahisar Hava Şehitliği'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim okunması ve İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun duasının ardından Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ile il protokolü, kabirlere karanfil bıraktı.

        Yiğitbaşı ve beraberindekiler, Kent Meydanı'nda fotoğraf ve kitap sergisinin açılışını yaptı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 15 Temmuz'da büyük bir sınav verildiğini kaydeden Yiğitbaşı, "Bu milletin kendi iradesine ipotek koymaya çalışanlara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğini, o korkusuzluğunu, o ölüme karşı meydan okuyuşunu da her dönemde göstereceğini de anlatmış olduk." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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