Afyonkarahisar'da komşusunu kazara av tüfeğiyle vuran kişi gözaltına alındı
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde komşusunu kazara av tüfeğiyle vuran kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde komşusunu kazara av tüfeğiyle vuran kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kozluca köyünde yaşayan H.K, tarlasına zarar veren domuzları vurmak için beklediği sırada komşusu Fikri Gündoğdu'yu av tüfeğiyle kazara vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler Gündoğdu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
H.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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