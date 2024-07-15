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        Afyonkarahisar'da devrilen tır Uşak yolunda ulaşımı aksattı

        Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda tırın devrilmesi sonucu ulaşım tek şeritten Afyonkarahisar istikametine sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 21:14 Güncelleme: 15.07.2024 - 21:14
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        Afyonkarahisar'da devrilen tır Uşak yolunda ulaşımı aksattı
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        Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda tırın devrilmesi sonucu ulaşım tek şeritten Afyonkarahisar istikametine sağlanıyor.

        M.Ç. idaresindeki 61 AEM 047 plakalı tır, Uşak-Afyonkarahisar kara yolu Karahisar Tüneli girişinde kontrolden çıkarak bariyere çarpıp devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Polis ve Karayolları ekipleri, kazadan dolayı kapanan yolda ulaşımı tek şeritten Afyonkarahisar istikametine yönlendiriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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