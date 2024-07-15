Afyonkarahisar'da devrilen tır Uşak yolunda ulaşımı aksattı
Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda tırın devrilmesi sonucu ulaşım tek şeritten Afyonkarahisar istikametine sağlanıyor.
Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda tırın devrilmesi sonucu ulaşım tek şeritten Afyonkarahisar istikametine sağlanıyor.
M.Ç. idaresindeki 61 AEM 047 plakalı tır, Uşak-Afyonkarahisar kara yolu Karahisar Tüneli girişinde kontrolden çıkarak bariyere çarpıp devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ve Karayolları ekipleri, kazadan dolayı kapanan yolda ulaşımı tek şeritten Afyonkarahisar istikametine yönlendiriyor.
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