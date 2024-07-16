Afyonkarahisar'da komşusunu kazara av tüfeğiyle vuran kişi tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde komşusunu kazara av tüfeğiyle vuran kişi tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde komşusunu kazara av tüfeğiyle vuran kişi tutuklandı.
Kozluca köyünde dün yaşanan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli H.K, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, savcılıkta alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
H.K, tarlasına zarar veren domuzları vurmak için beklediği sırada komşusu Fikri Gündoğdu'yu av tüfeğiyle kazara vurmuştu. Gündoğdu olay yerinde hayatını kaybetmiş, H.K. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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