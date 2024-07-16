Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da komşusunu kazara av tüfeğiyle vuran kişi tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde komşusunu kazara av tüfeğiyle vuran kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 16:07 Güncelleme: 16.07.2024 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da komşusunu kazara av tüfeğiyle vuran kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde komşusunu kazara av tüfeğiyle vuran kişi tutuklandı.

        Kozluca köyünde dün yaşanan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli H.K, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, savcılıkta alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        H.K, tarlasına zarar veren domuzları vurmak için beklediği sırada komşusu Fikri Gündoğdu'yu av tüfeğiyle kazara vurmuştu. Gündoğdu olay yerinde hayatını kaybetmiş, H.K. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Trump'a suikast girişimi: Aslında ne oldu?
        Trump'a suikast girişimi: Aslında ne oldu?
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        "Sürdürülebilirlik stratejimizin kalbinde yer alıyor"
        "Sürdürülebilirlik stratejimizin kalbinde yer alıyor"
        Geliş saati belli oldu!
        Geliş saati belli oldu!
        Maskeyle gizlendi
        Maskeyle gizlendi
        Ferdi için flaş takas!
        Ferdi için flaş takas!
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor

        Benzer Haberler

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı:
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı:
        Afyonkarahisar'da devrilen tır Uşak yolunda ulaşımı aksattı
        Afyonkarahisar'da devrilen tır Uşak yolunda ulaşımı aksattı
        Afyonkarahisar'da komşusunu kazara av tüfeğiyle vuran kişi gözaltına alındı
        Afyonkarahisar'da komşusunu kazara av tüfeğiyle vuran kişi gözaltına alındı
        Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikler...
        Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikler...
        Afyonkarahisar'da "3. Baba-Çocuk Kampı" sona erdi
        Afyonkarahisar'da "3. Baba-Çocuk Kampı" sona erdi
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı