Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.
Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.
İI Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kızıldağ köyünde A.O.A'nın (54) define aramak amacıyla tarlasında kaçak kazı yaptığı tespit edildi.
Yapılan aramada, kaçak kazıda kullanılan, 2 kazma, 2 kürek ve 2 bakır çubuk ele geçirildi.
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