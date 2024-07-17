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        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 10:28 Güncelleme: 17.07.2024 - 10:28
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        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.

        İI Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kızıldağ köyünde A.O.A'nın (54) define aramak amacıyla tarlasında kaçak kazı yaptığı tespit edildi.

        Yapılan aramada, kaçak kazıda kullanılan, 2 kazma, 2 kürek ve 2 bakır çubuk ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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