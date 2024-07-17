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        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 11:35 Güncelleme: 17.07.2024 - 11:35
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        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

        İ.C. (27) idaresindeki 43 KV 075 plakalı otomobil, Akören Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki Ş.C. (56), F.C. (26), S.N.C. (5), M.T.C. (3) ve B.H.C. (1) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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