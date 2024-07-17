Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
İ.C. (27) idaresindeki 43 KV 075 plakalı otomobil, Akören Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Ş.C. (56), F.C. (26), S.N.C. (5), M.T.C. (3) ve B.H.C. (1) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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