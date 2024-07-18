TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Afyon borsa tarım ürünleri lisanslı depoculuk tesisi açılış töreninde konuştu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ülkedeki depo kapasitesi tam 11 milyon tona ulaştı." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Dinar ilçesinde Afyon borsa tarım ürünleri lisanslı depoculuk tesisi açılış töreninde yaptığı konuşmada, hem üreticinin kazancını artıran hem de sanayiciye kolaylık sağlayan lisanslı depoculuğun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin girişimiyle başladığını söyledi.

2005 yılında bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan kanunun TOBB'un katkılarıyla hazırlandığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Özel sektör lisanslı depoculuk yatırımını teşvik etmek üzere 2010 yılında ülkemizin tarım sektöründeki lider kurumu Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) vezTOBB ile ortak LİDAŞ'ı kurduk." diye konuştu.