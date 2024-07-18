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        Afyonkarahisar'da Kadın Kültür Kooperatifleri üretmeye devam ediyor

        Afyonkarahisar'da Kadın Kültür Evleri ve kadın kooperatifleri faaliyetlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 21:50 Güncelleme: 18.07.2024 - 21:50
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        Afyonkarahisar'da Kadın Kültür Kooperatifleri üretmeye devam ediyor
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        Afyonkarahisar'da Kadın Kültür Evleri ve kadın kooperatifleri faaliyetlerine devam ediyor.

        İl genelindeki 21 kadın kültür evi, kadınların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine destek sağlarken, 17 kadın kooperatifi de üretilen 500'ün üzerinde ürün çeşitliliği ile kadınları ekonomik açıdan destekliyor.

        Yürütülen çalışmalar kapsamında İhsaniye Belediyesinin de talebi doğrultusunda kurulması planlanan Kadın Kooperatifi için 60 kadına Kooperatifçilik Eğitimi verildi.

        Eğitimde, kooperatifçilik kavramı ve önemi, kooperatiflerin kuruluşu, ortakların sorumlulukları, kooperatiflerin istihdamdaki önemi, kooperatif muhasebesi gibi konular ele alındı.

        Eğitimler kapsamında kadınlar merak ettikleri soruları da sorma fırsatı buldu. Kooperatif kurmak isteyen gönüllü kadınların olması halinde kooperatif kuruluş aşamasında gerekli eğitim ve rehberlik hizmeti sağlanacak.

        Afyonkarahisar'da 4,5 yıldır faaliyet gösteren Afyon Keçe ve El Sanatları Derneği coğrafi işaret tescilli ürünü olan Afyon keçesi ile üretilen ürünlerin yanında çeşitli sanatsal ürünler de üreterek kentin tanıtımına ve sanatsal gelişimine büyük katkı sağlıyor.

        Ürün çeşitliliğine yenilerini eklemeye hazırlanan Çay Kadın Kültür Kooperatifi Çölyak hastaları ve beslenme uzmanlarının önerileri ile glutensiz beslenme düzenine başlayan vatandaşlara ulaştırmak üzere ata tohumu karabuğday unundan yeni ürünler üretmeye başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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