Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar'da oda ve borsa meclis üyeleriyle bir araya geldi

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar'da oda ve borsa meclis üyeleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 23:24 Güncelleme: 18.07.2024 - 23:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar'da oda ve borsa meclis üyeleriyle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar'da oda ve borsa meclis üyeleriyle bir araya geldi.

        Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hüsnü Serteser'i ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, daha sonra ATSO Meclis Toplantı Salonu'nda il, ilçe oda ve borsa meclis üyeleriyle buluştu.

        Burada konuşan Hisarcıklıoğlu,​​​​​​​ Afyonkarahisar'ın termal, doğa turizmi, gastronomi, gıda, sanayi ve mermerin başkenti olduğunu söyledi.

        Millet olarak tarihin en büyük depremini yaşadıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, son depremde, ondan önceki depremlerde, orman yangınlarında, sel baskınlarında tüm afetlerde bir ve beraber olunduğunu söyledi.

        Hisarcıklıoğlu, "Ama biraz rahata erdikten sonra hepimiz ayrı düşünüyoruz, ayrıya düşüyoruz. İşte bu birlikteliği sağlamamız lazım. Birliktelik benim dediğim değil, ortak akla hürmet edersek hep beraber başarıya ulaşırız. Biz bir ve beraber olunca bileğimizi bükecek dünyada kimse yok. Bütün bereket burada." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        Beton pompası hayat kurtardı
        Beton pompası hayat kurtardı
        Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin!
        Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin!
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        Mario Branco'dan transfer açıklaması!
        Mario Branco'dan transfer açıklaması!
        'Obama da Biden'ın adaylığından endişeli'
        'Obama da Biden'ın adaylığından endişeli'
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        İsrail'in önergesine BM'den tepki
        İsrail'in önergesine BM'den tepki
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        Solun başka işi gücü yok mu
        Solun başka işi gücü yok mu
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        MB faiz kararı ne olacak?
        MB faiz kararı ne olacak?
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Bu kavga bitsin!"
        "Bu kavga bitsin!"
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da Kadın Kültür Kooperatifleri üretmeye devam ediyor
        Afyonkarahisar'da Kadın Kültür Kooperatifleri üretmeye devam ediyor
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Afyon borsa tarım ürünleri lisanslı depoculuk...
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Afyon borsa tarım ürünleri lisanslı depoculuk...
        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, esnafı ziyaret etti
        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, esnafı ziyaret etti
        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da komşusunu kazara av tüfeğiyle vuran kişi tutuklandı
        Afyonkarahisar'da komşusunu kazara av tüfeğiyle vuran kişi tutuklandı