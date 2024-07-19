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        Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 10:45 Güncelleme: 19.07.2024 - 10:45
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        Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

        Y.E. (61) idaresindeki 01AGF140 plakalı tır, Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunun 26. kilometresinde refüje çarparak devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki A.E.E. (15) yaralandı. Devrilen tırın dorsesindeki gıda malzemeleri de yola saçıldı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Diğer kazada ise E.S. (45) idaresindeki 03 AGP 817 plakalı motosiklet, Asiye Sultan Bulvarı'nda devrildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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