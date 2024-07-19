Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Diğer kazada ise E.S. (45) idaresindeki 03 AGP 817 plakalı motosiklet, Asiye Sultan Bulvarı'nda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki A.E.E. (15) yaralandı. Devrilen tırın dorsesindeki gıda malzemeleri de yola saçıldı.

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