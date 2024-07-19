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        Sandıklı'da asayiş

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 117 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 12:51 Güncelleme: 19.07.2024 - 12:54
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        Sandıklı'da asayiş
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 117 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Sandıklı'da bir iş yerine operasyon düzenlendi.

        Ekipler, aramada iş yerinde 117 bin 400 makaron ile 41 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

        İş yeri sahibi G.A'ya adli işlem uygulandı.

        - Sandıklı'da firari hükümlü yakalandı

        Sandıklı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kentte arananların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

        Ekipler, hakkında 3 yıl 3 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ö'yü ilçe merkezinde yakaladı.

        Hükümlü, savcılıktaki işlemin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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