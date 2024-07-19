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        Afyonkarahisar'da 40 hatimle, 40 kazanda pişirilen aşure dağıtıldı

        Afyonkarahisar'da, "Sultan Divani'yi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 15:24 Güncelleme: 19.07.2024 - 15:24
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        Afyonkarahisar'da 40 hatimle, 40 kazanda pişirilen aşure dağıtıldı
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        Afyonkarahisar'da, "Sultan Divani'yi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure" etkinliği düzenlendi.

        Afyonkarahisar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, 40 hafıza, 40 hatim okutularak, 40 kazanda pişirilen aşure, Cuma namazının ardından Sultan Divani Türbesi'nin bulunduğu Mevlevi Camisi başta olmak üzere kentin farklı yerlerinde vatandaşlara dağıtıldı.

        Mevlevi Camisi'ndeki aşure dağıtımı Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımı'nın konseriyle başladı.

        Törende, "Sultan Divani'yi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure" hakkında tarihi bilgi verilmesinin ardından, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından dua yapıldı.

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ise etkinlikte yaptığı konuşmada tarihsel olarak kentin Mevleviliğin ikinci merkezi olduğunu söyledi.

        Aşurenin gelecek nesillere mutlaka aktarılması gereken bir gelenek olduğunu dile getiren Vali Yiğitbaşı, "Sultan Divani'yi anmayı ve bu geleneği çok kıymetli buluyoruz. Aşurenin hazırlanmasında emek verenlere ve katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür ediyoruz." dedi.

        Programda, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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