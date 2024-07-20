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        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 09:48 Güncelleme: 20.07.2024 - 09:48
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        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

        Ö.A. (51) idaresindeki 35 AOF 917 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Emirin köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan E.A. (48), F.A. (23), N.K. (25), A.A. (16), B.A. (9), A.K. (7) ve D.K. (6) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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