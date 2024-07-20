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        Afyonkarahisar'da otomobilde 95 sikke ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da bir otomobilde tarihi eser niteliği taşıdığı sanılan 95 sikke bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 12:19 Güncelleme: 20.07.2024 - 12:23
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        Afyonkarahisar'da otomobilde 95 sikke ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'da bir otomobilde tarihi eser niteliği taşıdığı sanılan 95 sikke bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, İhsaniye ilçesinde durdurulan bir otomobilde yaptığı aramada, 95 sikke ele geçirdi.

        Gözaltına alınan sürücü K.E, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, sikkeler de Afyonkarahisar Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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