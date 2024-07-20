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        Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 21:48 Güncelleme: 20.07.2024 - 21:48
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        Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Bolvadin-Çay kara yolu Sanayi Kavşağı'nda 2 otomobil, 2 kamyonet ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada, iki kamyonetteki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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