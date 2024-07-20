Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Bolvadin-Çay kara yolu Sanayi Kavşağı'nda 2 otomobil, 2 kamyonet ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, iki kamyonetteki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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