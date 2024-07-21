Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uygulama noktasındaki denetimleri sırasında, şüpheli bir aracın sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak ters şeritten kaçtı.
Araç bir saat süren kovalamaca sonucu Yolçatı mevkisinde durduruldu.
Araç içerisinde yapılan aramada, 5 bin 599 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili otomobilde bulunan R.Ö. ve O.S. gözaltına alındı.
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