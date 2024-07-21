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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 15:45 Güncelleme: 21.07.2024 - 15:45
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uygulama noktasındaki denetimleri sırasında, şüpheli bir aracın sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak ters şeritten kaçtı.

        Araç bir saat süren kovalamaca sonucu Yolçatı mevkisinde durduruldu.

        Araç içerisinde yapılan aramada, 5 bin 599 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

        Olayla ilgili otomobilde bulunan R.Ö. ve O.S. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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