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        Afyonkarahisar'da yoldan çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yoldan çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 15:11 Güncelleme: 22.07.2024 - 15:11
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        Afyonkarahisar'da yoldan çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yoldan çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Y.E. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Bağcılar köyü mevkiinde yoldan çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki A.Ş (50), A.Ş (69) ve A.E (41) Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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