Afyonkarahisar'da yoldan çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yoldan çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yoldan çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Y.E. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Bağcılar köyü mevkiinde yoldan çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki A.Ş (50), A.Ş (69) ve A.E (41) Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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