Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ve Bolvadin ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ve Bolvadin ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M.E'yi Emirdağ ilçesinde, 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan B.D'yi Bolvadin ilçesinde yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardında cezaevine teslim edildi.
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