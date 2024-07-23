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        Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ve Bolvadin ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 10:29 Güncelleme: 23.07.2024 - 10:29
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        Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ve Bolvadin ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M.E'yi Emirdağ ilçesinde, 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan B.D'yi Bolvadin ilçesinde yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardında cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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