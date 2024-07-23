Çay'da aşure etkinliği

Çay Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, burada yaptığı açıklamada, "Geleneksel olarak düzenlediğimiz aşure gecesinde, halkımızla iç içe olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Vatandaşlarımızın aşure etkinliğine göstermiş olduğu ilgiye dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

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