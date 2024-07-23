Afyonkarahisar'daki sazlık alana kenevir eken zanlı yakalandı

Afyonkarahisar'daki sazlık alanda kenevir ekimi yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasında bulunan Eber Gölü'nün etrafındaki sazlık alanlarda uyuşturucu yapımında kullanılan Hint keneviri bitkisi ekimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, "dedektör köpek" ve drone desteğiyle bölgede yaptığı çalışmada, 2 bin 790 kök kenevir ile şüpheli İ.Ş'nin Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyündeki adresinde ise 15 kilo 450 gram esrar ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirdi.