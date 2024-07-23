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        Afyonkarahisar'da dağlık alanda çıkan örtü yangını söndürülmeye çalışılıyor

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dağlık alanda çıkan örtü yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 16:05 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:05
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        Afyonkarahisar'da dağlık alanda çıkan örtü yangını söndürülmeye çalışılıyor
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        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dağlık alanda çıkan örtü yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        İlçenin Koçyatağı köyü Başarap mevkiindeki dağlık alanda yer alan ot ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile iş makineleri sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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