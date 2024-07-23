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        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da dağlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, dağlık alanda çıkan örtü yangınında 30 hektar alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 19:19 Güncelleme: 23.07.2024 - 19:19
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        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da dağlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
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        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, dağlık alanda çıkan örtü yangınında 30 hektar alan zarar gördü.

        İlçenin Koçyatağı köyü Başarap mevkisindeki dağlık bölgede yer alan otluk ve çalılık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine, olay yerine 6 itfaiye ekibi, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğüne ait 10 arazöz ve iş makinaları ile Denizli'den yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

        Dağlık alanda rüzgarın etkisiyle yayılan yangına karşı verilen mücadeleye 100 personel ve 150 vatandaş katıldı.

        Ekiplerin müdahalesiyle bölgedeki yangın, kontrol altına alındı. Yangında, 30 hektarlık mera ve çalılık alan zarar gördü.

        Ekiplerin, dağlık alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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