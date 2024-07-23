GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da dağlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

İhbar üzerine, olay yerine 6 itfaiye ekibi, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğüne ait 10 arazöz ve iş makinaları ile Denizli'den yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

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