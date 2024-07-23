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        Afyonkarahisar'da minibüsle çarpışan mopetteki 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da minibüsle çarpışan mopetteki (motorlu bisiklet) 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 21:36 Güncelleme: 23.07.2024 - 21:36
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        Afyonkarahisar'da minibüsle çarpışan mopetteki 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da minibüsle çarpışan mopetteki (motorlu bisiklet) 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.

        E.U. idaresindeki 03 M 0368 plakalı minibüs, Ataköy Mahallesi'nde A.A'nın (71) kullandığı mopetle çarpıştı.

        Kazada, mopet sürücüsü ile araçtaki Z.K. ve 3 çocuk yaralandı.

        İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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