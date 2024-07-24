Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
A.K.E. (26) idaresindeki 19 LL 686 plakalı tır, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Deresinek köyü yakınlarında, E.T'nin (40) kullandığı 33 ET 711 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki H.Ç. (60), H.T. (38), G.B.K. (18) ile H.N.T. (6) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Çay ve Bolvadin ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Çay Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü E.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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