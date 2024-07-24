Çay'da firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, çeşitli suçlardan hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G'yi ilçe merkezinde yakaladı.
Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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