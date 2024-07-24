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        Çay'da firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 13:23 Güncelleme: 24.07.2024 - 13:23
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        Çay'da firari hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, çeşitli suçlardan hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G'yi ilçe merkezinde yakaladı.

        Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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