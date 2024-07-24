Afyonkarahisar'da çaldıkları telefonlar aracılığıyla mağdurların hesaplarını boşaltan 3 zanlıya tutuklama

Afyonkarahisar'da arkadaşlık bahanesiyle buluştukları mağdurların telefonlarını çalıp ardından bu telefonlardaki uygulama üzerinden hesaplarındaki parayı aldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada tanıştıkları kişilerle arkadaşlık kurmak için bir araya gelen 5 kişinin telefonlarının çalınması ve telefonlardaki mobil bankacılık üzerinden toplam 574 bin 781 bin liralarının farklı hesaplara gönderilmesi ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, söz konusu parayı kendi hesaplarına aktaran şüphelilerin mağdurların telefonlarını çalan G.İ, B.E. ile C.Ö. olduğunu belirledi.