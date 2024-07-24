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        Afyonkarahisar'da çaldıkları telefonlar aracılığıyla mağdurların hesaplarını boşaltan 3 zanlıya tutuklama

        Afyonkarahisar'da arkadaşlık bahanesiyle buluştukları mağdurların telefonlarını çalıp ardından bu telefonlardaki uygulama üzerinden hesaplarındaki parayı aldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 15:30 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:30
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        Afyonkarahisar'da çaldıkları telefonlar aracılığıyla mağdurların hesaplarını boşaltan 3 zanlıya tutuklama
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        Afyonkarahisar'da arkadaşlık bahanesiyle buluştukları mağdurların telefonlarını çalıp ardından bu telefonlardaki uygulama üzerinden hesaplarındaki parayı aldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada tanıştıkları kişilerle arkadaşlık kurmak için bir araya gelen 5 kişinin telefonlarının çalınması ve telefonlardaki mobil bankacılık üzerinden toplam 574 bin 781 bin liralarının farklı hesaplara gönderilmesi ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, söz konusu parayı kendi hesaplarına aktaran şüphelilerin mağdurların telefonlarını çalan G.İ, B.E. ile C.Ö. olduğunu belirledi.

        Gözaltına alınan 3 zanlı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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