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        Afyonkarahisar'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 12:59 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:59
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        Afyonkarahisar'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        İ.K. (44) idaresindeki 03 ACD 888 plakalı kamyonet, Ekinova köyü yakınlarında H.A'nın (58) kullandığı 07 K 2262 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada, kamyonet sürücüsü ile araçlardaki A.Ç, H.K, R.K. ile S.K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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