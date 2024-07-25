Afyonkarahisar'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
İ.K. (44) idaresindeki 03 ACD 888 plakalı kamyonet, Ekinova köyü yakınlarında H.A'nın (58) kullandığı 07 K 2262 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, kamyonet sürücüsü ile araçlardaki A.Ç, H.K, R.K. ile S.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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