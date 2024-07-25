Afyonkarahisar'da inşaattan düşen işçi yaralandı
Afyonkarahisar'da inşaat iskelesinden düşerek yaralanan işçi hastanede tedavi altına alındı.
Afyonkarahisar'da inşaat iskelesinden düşerek yaralanan işçi hastanede tedavi altına alındı.
Kanlıca Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan M.B, (29) iki katlı iskeleden zemine düştü.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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