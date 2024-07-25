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        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'da izinsiz silah satışı ve tamiri yapan şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 14:14 Güncelleme: 25.07.2024 - 14:14
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        Afyonkarahisar'da asayiş
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        Afyonkarahisar'da izinsiz silah satışı ve tamiri yapan şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Değirmendere köyünde izinsiz silah tamiri ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adreste yaptığı aramada, ruhsatsız av tüfeği, tabanca, 11 silah kabzası ve 2 fişek ele geçirdi.

        Şüpheli A.G'ye adli işlem uygulandı.

        - Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ve Bolvadin ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

        Ekipler, 1520 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.İ'yi Sinanpaşa ilçesinin Tınaztepe beldesinde, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.A'yı Bolvadin ilçesinde yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardında cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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