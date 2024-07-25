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        Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Afyonkarahisar'da bir grup çocuk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 15:27 Güncelleme: 25.07.2024 - 15:27
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        Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Afyonkarahisar'da bir grup çocuk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Afyonkarahisar Kudüs Platformu öncülüğünde İmaret Camisi önünde toplanan çocuklar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'i protesto etti.

        Ellerinde pankartlarla, Zafer Meydanına kadar aileleriyle yürüyüş yapan çocuklar, İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Burada grup adına konuşan 12 yaşındaki İsmail Gölcük, çocuklar olarak burada oyun oynamak için değil oyunu bozmak için toplandıklarını söyledi.

        Gölcük, "Şimdi oyun zamanı. Bu oyunda alışveriş yaparken paralarımız hiçbir zaman zalimlere gitmeyecek. Bu oyunda, ümmetin bütün çocukları Mescid-i Aksa'nın bahçesinde özgürce oynayacak. Bu oyunda oyun yok, oyunu bozmak var." ifadesini kullandı.

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