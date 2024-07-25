Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Afyonkarahisar'da bir grup çocuk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Afyonkarahisar Kudüs Platformu öncülüğünde İmaret Camisi önünde toplanan çocuklar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'i protesto etti.

Ellerinde pankartlarla, Zafer Meydanına kadar aileleriyle yürüyüş yapan çocuklar, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Burada grup adına konuşan 12 yaşındaki İsmail Gölcük, çocuklar olarak burada oyun oynamak için değil oyunu bozmak için toplandıklarını söyledi.