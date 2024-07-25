Afyonkarahisar'da bir kişi arazide bulduğu objeleri jandarmaya teslim etti
Afyonkarahisar'da bir kişi, arazide taş toplarken bulduğu tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 17 objeyi jandarmaya teslim etti.
Afyonkarahisar'da bir kişi, arazide taş toplarken bulduğu tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 17 objeyi jandarmaya teslim etti.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Sarık köyünde yaşayan Ü.Ö, bölgedeki arazide taş toplarken 17 obje buldu.
Ü.Ö, bulduğu objeleri, tarihi eser niteliği taşıdığını öğrenmesi sonrası Salar beldesindeki jandarma karakoluna giderek teslim etti.
Yapılan incelemenin sonrasında 17 obje, Afyonkarahisar Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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