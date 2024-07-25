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        Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

        Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 19:21 Güncelleme: 25.07.2024 - 19:21
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        Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu
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        Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde, sokak ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

        Yağmura hazırlıksız yakalanan kent sakinleri, sığınacak yer aradı. Bazı yaralamalı ve hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.

        Sürücüler, sağanak nedeniyle trafikte yavaş seyretti. Trafik ekipleri de sürücüleri aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

        Öte yandan, AFAD ile Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin su basan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışması başlattığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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