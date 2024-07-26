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        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, Sandıklı'da incelemelerde bulundu

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Sandıklı ilçesinde toplantı, ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 14:11 Güncelleme: 26.07.2024 - 14:11
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        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, Sandıklı'da incelemelerde bulundu
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        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Sandıklı ilçesinde toplantı, ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Yiğitbaşı, bir dizi programlar için geldiği Sandıklı'da Belediye Başkanı Adnan Öztaş'ı ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra Sandıklı Belediyesi'nde yapılan Hüdai Termal Turizm Altyapı Hizmet Birliği Meclis Toplantısına katıldı.

        Toplantıda, birlik başkanı seçimi ve divan başkanlığı seçimleri yapılarak birlik faaliyet raporu ve kesin hesap özetleri görüşüldü.

        Yiğitbaşı, toplantıda yaptığı konuşmada, termal turizmin önemine değinerek, "Sandıklı’nın gerek ısınma gerekse de seracılık faaliyetleriyle termal turizm noktasında önemli ilçelerden biri. Özellikle Hüdai Kaplıcaları Termal Turizm Bölgesi'nin çok sayıda misafiri ağırladığını ve bu yönüyle de hem ilçe turizmine hem de şehrimizin termal turizm potansiyeline önemli oranda destek sağlıyor." ifadesini kullandı.

        Yiğitbaşı, daha sonra ilçedeki muhtarlarla toplantı gerçekleştirdi, ilçe kütüphanesinde incelemede bulundu.

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