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        Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Başmakçı ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 14:11 Güncelleme: 26.07.2024 - 14:11
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        Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Başmakçı ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

        Ekipler, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'yi Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde, 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan M.K'yi de Başmakçı ilçesine bağlı Çığrı köyünde yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardında cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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