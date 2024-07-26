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        Sandıklı'da patates hasadına başlandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ekili patates tarlalarında hasat başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 16:24 Güncelleme: 26.07.2024 - 16:24
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        Sandıklı'da patates hasadına başlandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ekili patates tarlalarında hasat başladı.

        Tarlada traktör ve özel makinelerin yardımıyla sökülen patatesler, işçiler tarafından çuvallara dolduruluyor.

        Satışa hazır hale gelen patatesler kamyonlara yüklenerek başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye’nin bir çok iline gönderiliyor.

        Bu sene, ilçede 800'ün üzerindeki patates üreticisi, 40 bin dekardan fazla alanda ekim yaptı.

        Öte yandan Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Mustafa İnci, ilçede başlayan hasatla birlikte tarlalarda inceleme yaparak üreticilerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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