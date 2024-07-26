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        Afyonkarahisar'da Hacı Bektaş-i Veli Kültür Derneğinden belediyeye "bina" tepkisi

        Afyonkarahisar'da Hacı Bektaş-i Veli Kültür Derneği, daha önce iş birliği protokolüyle Belediye tarafından kendisine 7 yıllığına tahsis edilen binanın boşaltılmasının istenmesine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 22:19 Güncelleme: 26.07.2024 - 22:19
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        Afyonkarahisar'da Hacı Bektaş-i Veli Kültür Derneğinden belediyeye "bina" tepkisi
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        Afyonkarahisar'da Hacı Bektaş-i Veli Kültür Derneği, daha önce iş birliği protokolüyle Belediye tarafından kendisine 7 yıllığına tahsis edilen binanın boşaltılmasının istenmesine tepki gösterdi.

        Hacı Bektaş-i Veli Kültür Derneği Başkanı Mustafa Güllü, yaptığı yazılı açıklamada, dernek üyelerinin Afyonkarahisar'da 2006 yılından bu yana kiralık binalarda, iş hanlarında ve düğün salonlarında zor şartlarda ibaretlerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Daha sonraki süreçte 22 Aralık 2021 tarihinde Afyonkarahisar Belediyesi ile imzaladıkları iş birliği protokolüyle 7 yıllığına Yenice Mahallesi'ndeki taşınmazın derneklerine tahsis edildiğini aktaran Güllü, "Bugün Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı, cemevi olarak kullanılan taşınmazın Tebligat Kanununa dahi uyulmadan, derneğimiz muhatap alınmadan mahalle muhtarlığına teslim edilmek suretiyle bırakılan bir yazı ile binamızın boşaltılması istemektedir." ifadesini kullandı.

        Güllü, Afyonkarahisar Belediye Başkanı imzası ile gönderilen tahliye yazısında, 2022 yılı Sayıştay Denetimi Taslak Raporunun gerekçe gösterildiğini kaydetti.

        Sayıştay'ın taslak raporunda "Dernek ve Vakıflara yer tahsisi yapılmaması gerektiği"nden bahsedilse de söz konusu kullandıkları taşınmazın bir ibadethane olduğu gerçeğinin gözden kaçırıldığına dikkati çeken Güllü, şu ifadeleri kullandı:

        "Afyonkarahisar Belediye Başkanının yazısında, bahsi geçen ihtiyacın ne olduğundan dahi bahsedilmemektedir. Sebep, konu ve amaç yönünden açıkça hukuka aykırı bu talebin hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır. Afyonkarahisar Belediyesi, bir ibadethaneyi kapatmak için taslak mahiyetinde bir Sayıştay kararına dayanacağına, hukuki bir çözüm bulmaya çalışması daha isabetli, hakkaniyete uygun olacaktır. Ayrıca ülkemizde, belediyeler tarafından tahsis edilmiş çok sayıda cemevi olmasına rağmen hiçbir belediye Sayıştay kararına istinaden böyle bir talepte bulunmamış, Sayıştay da hiçbir belediyeye bu gerekçe ile bir yaptırım uygulamamıştır. Bu konuda tek bir örnek bile yoktur."

        Güllü, Alevi Bektaşi öğretisini ve kültürünü yaşatmak amacından başka bir gayesi bulunmayan ibadethanelerinin kapatılmasını amaçlayan yazının camialarında esefle karşılandığına dikkati çekti.

        Güllü, açıklamasında, "Bir alevi toplumu olarak bugüne kadar kimseye boğun eğmedik, biat etmedik, bu saatten sonra da hukuksuz, temelsiz ve sırf yıllar önceki kin, öfkeye dayanan haksızlıklara da boyun eğmeyeceğiz. Belediye Meclisi Kararına ve Afyonkarahisar Valilik oluruna dayanan ve 7 yıllık süre için akdedilen protokolün halen geçerli olduğunu düşünüyor ve taşınmazı boşaltmayacağımızı, hukuki, idari bütün haklarımızın sonuna kadar mücadelesinde bulunacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiriyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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