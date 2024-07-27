Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 10:35 Güncelleme: 27.07.2024 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        K.A. (35) idaresindeki 06 AYG 661 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Taşoluk kavşağında A.Ö'nün (64) kullandığı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan A.A, (36), R.T, (25), O.Ö, (12), A.Ö. (10) ile G.A. (2) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Döverek öldürdü kanala attı! Vahşeti sinyal çözdü!
        Döverek öldürdü kanala attı! Vahşeti sinyal çözdü!
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        Parkta kadını taciz etti! Vatandaş fark etti!
        Parkta kadını taciz etti! Vatandaş fark etti!
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        "Bahçeme tavuk girdi" kavgası! Akrabalarını öldürdü!
        "Bahçeme tavuk girdi" kavgası! Akrabalarını öldürdü!
        Olimpiyat için parmağını kestirdi
        Olimpiyat için parmağını kestirdi
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede sağanak!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Olimpiyat meşalesi yakıldı!
        Olimpiyat meşalesi yakıldı!
        Paris'te sahne Team Türkiye'nin!
        Paris'te sahne Team Türkiye'nin!
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Prens nasıl para kazanıyor?
        Prens nasıl para kazanıyor?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Tramvay faciası! Bir kişi hayatını kaybetti
        Tramvay faciası! Bir kişi hayatını kaybetti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Ünlü malikanede bir araya geldiler
        Ünlü malikanede bir araya geldiler

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da Hacı Bektaş-i Veli Kültür Derneğinden belediyeye "bina" t...
        Afyonkarahisar'da Hacı Bektaş-i Veli Kültür Derneğinden belediyeye "bina" t...
        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
        Sandıklı'da patates hasadına başlandı
        Sandıklı'da patates hasadına başlandı
        Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşması Afyonkarahisar'da protesto edildi
        Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşması Afyonkarahisar'da protesto edildi
        Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, Sandıklı'da incelemelerde bulundu
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, Sandıklı'da incelemelerde bulundu