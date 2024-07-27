Afyonkarahisar'da tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki biri çocuk, 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki biri çocuk, 5 kişi yaralandı.
S.A. (73) idaresindeki Z-776-KR yabancı plakalı otomobil, Çapalı köyü Sancar Yaylası mevkisinde tarlaya devrildi.
Sürücü ile otomobildeki Ö.Ç. (45), H.A. (43), A.Ç. (41) ile E.T.A. (9) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Isparta Uluborlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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