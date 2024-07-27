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        Afyonkarahisar'da tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki biri çocuk, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 12:03 Güncelleme: 27.07.2024 - 12:03
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        Afyonkarahisar'da tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki biri çocuk, 5 kişi yaralandı.

        S.A. (73) idaresindeki Z-776-KR yabancı plakalı otomobil, Çapalı köyü Sancar Yaylası mevkisinde tarlaya devrildi.

        Sürücü ile otomobildeki Ö.Ç. (45), H.A. (43), A.Ç. (41) ile E.T.A. (9) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Isparta Uluborlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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