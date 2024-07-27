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        Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan Afyonkarahisar'da

        Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 16:45 Güncelleme: 27.07.2024 - 16:46
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        Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan Afyonkarahisar'da
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        Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu.

        Teşkilat üyeleri ile istişarelerde bulunmak üzere kente gelen Doğan, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ndeki (AFSÜ) 2 Nolu Sağlık-Sen Şube Başkanı Doç. Dr. Aydın Balcı ve üyeleriyle bir araya geldi.

        Doğan ve beraberindekiler, daha sonra AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş'u makamında ziyaret ederek, kurumda hayata geçirilmesi planlanan Sağlık-Sen Kreş projesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        Buradaki programının ardından Doğan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin'i ziyaret etti.

        Doğan'a Afyonkarahisar'daki programlarına Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu ile Sağlık-Sen Afyonkarahisar 1 Nolu Şube Başkanı Abdülkadir Hız eşlik etti.

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