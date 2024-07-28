Afyonkarahisar'da tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi

G.K.Z'nin farklı otomobille aynı güzergahta seyreden anne ve babasının da olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Ambulansla Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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