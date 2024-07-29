Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Kusura köyü yakınlarında sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen Kamil Koç firmasına ait 06 AEL 893 plakalı yolcu otobüsü ile 03 AGM 671 plakalı kamyon çarpıştı.

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